BEBEK ÖLÜMLERİNİN BİRİNCİL NEDENİ HATALI YATIRMA VE YATAK DÜZENİ

? Amerikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bebek ölümlerinin en çok yanlış yatırma şekli ve yatak düzeninden kaynaklı olduğunu açıkladı.

? Amerikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bebek ölümlerinin en çok yanlış yatırma şekli ve yatak düzeninden kaynaklı olduğunu açıkladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 'Türkiye'de 1 milyon 500 bin doğumdan 3 bin ile 6 bin arasındaki bebek ani gelişen olaylara bağlı olarak ölüyor' dedi.

Amerikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) 1 yaşın altındaki binlerce bebeğin, doldurulmuş hayvan oyuncakları, beşik tamponları, battaniyeler, hava geçirmeyen nevresimler, yumuşak yataklar ve beşikteki diğer nesneler nedeniyle boğularak öldüğünü açıkladı.

Araştırmayı değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, 'Ani bebek ölüm sendromu 1 yaş altındaki hiçbir sıkıntısı olmayan bebeklerde görülüyor. Ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ölüme halk dilinde beşik ölümü de deniliyor. Beşik ölümü genellikle erkek bebeklerde sabah 10.00 ile gece 22.00 arasında uyku esnasında yaşanıyor. Ölümlerin yüzde 90'ı altı ayın altındaki bebeklerde meydana geliyor. Ancak ölümlerin pik noktası ise yeni doğan dönemi dediğimiz 4'üncü aya kadar olan evrede görülmekte' diye konuştu.

'3 BİN İLE 6 BİN ARASINDA BEBEĞİN ANİ ÖLÜMLE HAYATINI KAYBEDİYOR'

Ani ölüm oranlarının beklenildiğinden çok daha fazla olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca sözlerine şöyle devam etti:

'Türkiye'de bin doğumdan 2 ile 4 arasında ani ölüm görülüyor. Bu da ülkemizde 1 milyon 500 bin doğumda 3 bin ile 6 bin arasında bebeğin ani ölümle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Günde ortalama 10 ile 20 bebeğin ani bir şekilde ölüm olayının gerçekleşmesi demektir. Alacağımız basit önlemlerle ölümleri yüzde 90 oranında azaltabiliriz.'

'ALINAN TEDBİRLERLE ÖLÜMLERİ ÜÇTE İKİ ORANINDA AZALTABİLİYORUZ'

Bebeklerin bir yaşına kadar yüz üstü uyutulmaması gerektiğini dile getiren Vefik Arıca, 'Bebeğin sırt üstü uyutulması gerekiyor. Belirtilen kurallara uyan Almanya, bebek ölüm oranlarını aynı doğum sayısında 1200 bebekten 300 bebeğe kadar düşürdü. Alınan tedbirlerle ölümleri üçte iki oranında azaltabiliyoruz. Bebek yüz üstü uyuduğu zaman yastık ile arasında karbondioksit oranı artınca bebek bayılarak ani ölüm gerçekleşir. Bebeğin üzerine battaniye veya kalın örtüler örtüldüğü zaman nefesi kesilerek ani ölüme sebep olabilir. Yatağın düz ve sert bir zemin üzerinde olması gerekiyor. Beşiğin etrafı tamamen kaplı olmalı, üzerinde herhangi bir örtü olmamalı. Beşikte pelüş ya da yumuşak ayıcık veya oyuncak olmaması gerekiyor. Bebek ilk altı ay boyunca annenin bir kol mesafesinde ayrı bir yatakta uyumalı' şeklinde konuştu.

'EMZİK KULLANIMININ ANİ BEBEK ÖLÜMÜ ORANINI YÜZDE 90 AZALTTIĞI TESPİT EDİLDİ'

Emzik konusunda da ciddi yayınlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arıca sözlerini şöyle noktaladı:

'Bir ay ile bir yaş arasında uyku sırasında emzik kullanımının ani bebek ölümü oranını yüzde 90 azalttığı tespit edildi. Bebek sigara içilen ortama girmemeli. Günlük üç adet içildiği zaman karbondioksit oranında artma gerçekleşerek bebeğe zarar veriyor. Anne, baba ve bebek arasındaki ten temasının da ölüm oranlarını azalttığı görülüyor. Belirtilen kurallara uyduğumuz zaman çok fazla sıkıntı yaşamayız. Üç 'S' kuralı bizim için önemli. Sırt üstü yatacak. Sigara içilen ortamdan uzak tutulacak. Sağlıklı ve uygun şartlar sağlanacak. Bunları başardığımız zaman bebek ölüm oranlarını yüzde 90 azaltabiliriz.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı