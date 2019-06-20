Bebek ölüm hızı geriledi

"Bebek ölüm hızı", 2009 yılında binde 13,9 iken, 2018'de binde 9,3'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Ölen bebeklerin 7 bin 491'i, 0-27 günlükken, 4 bin 138'i ise 28-364 günlükken yaşamını yitirdi. Diğer bir ifadeyle, ölen bebeklerin yüzde 64,4'ü doğumdan sonraki 0-27 gün içinde, yüzde 35,6'sı ise 28-364 gün içinde hayatını kaybetti. Bebek ölümlerinde, doğumdan sonraki ilk 4 haftadaki ölümler belirleyici oldu.

Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden "bebek ölüm hızı", 2009 yılında binde 13,9 iken, 2018 yılında bu oran binde 9,3'e düştü. Yenidoğan ölüm hızı 2009 yılında binde 8,9 iken, 2018 yılında binde 6'ya, doğum sonrası ölüm hızı ise 2009 yılında binde 5 iken 2018 yılında binde 3,3'e geriledi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey'e göre, bebek ölüm hızının en yüksek olduğu bölge, binde 13,1 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bu bölgede yenidoğan ölüm hızı binde 8,2 iken, doğum sonrası ölüm hızı binde 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra bebek ölüm hızının binde 11,1 olduğu Ortadoğu Anadolu ve binde 10,6 olduğu Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri de Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığı görüldü. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu bölge, binde 6,8 ile Batı Marmara Bölgesi olarak tespit edildi. Bu bölgede yenidoğan ölüm hızı binde 4,6 iken, doğum sonrası ölüm hızı binde 2,1 oldu.

Kaynak: AA