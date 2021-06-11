Bebek maması kavanozundan uyuşturucu çıktı
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Bebek maması kavanozundan uyuşturucu çıktı

Bebek maması kavanozundan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bebek maması kutusundan metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bebek maması kutusundan metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlileri ile koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada içerisinde S.Ş., A.B., M.B. ile B. S. isimli 4 şahsın bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği Arven eşliğinde yapılan aramada, bebek maması kutusu içerisinde daralı ağırlığı 170 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. - HATAY

Bebek maması kavanozundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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