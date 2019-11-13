Bebek maması içinde kokain ele geçirildi
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Bebek maması içinde kokain ele geçirildi

- Bebek maması içinde kokain ele geçirildiMALATYA - Malatya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş saf kokain maddesi ele geçirildi.

13.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:37
Bebek maması içinde kokain ele geçirildi

- maması içinde kokain ele geçirildi

- Malatya'da ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş saf kokain maddesi ele geçirildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan Malatya'ya uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Ş.E. isimli kadın şüpheli kent merkezinde yakalandı.

Şüpheli kadının çantasında yapılan aramada bebek maması olan kavanoz içerisinde gizlenmiş olarak 25,65 gram saf Kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bebek maması içinde kokain ele geçirildi
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