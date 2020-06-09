"Bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü" Kovid-19 tedbirleriyle kapılarını açtı
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"Bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü" Kovid-19 tedbirleriyle kapılarını açtı

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan "bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü", normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı.

09.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:36

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan "bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü", normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı.

Türkiye'de ilçeler bazında açılan ilk "bebek kütüphanesi ve çocuk bölümü"nü bünyesinde barındırdığı belirtilen Şarköy Halk Kütüphanesi, alınan tedbirlerin ardından minik misafirlerini bekliyor.

Görevliler, kütüphaneye gelenlerin ateşlerini ölçecek, veliler ve çocuklar dezenfektan kullandıktan sonra maskeyle içeri girebilecek.

Çocuk bölümündeki masalar 2'şer kişi oturacak şekilde düzenlenirken, bebek kütüphanesine belirli bir süre kalmak şartıyla anne ile bir bebek alınacak.

Çocuk ve bebekler kütüphanede 3 saat kaldıktan sonra kütüphane boşaltılarak havalandırılacak ve dezenfekte edilecek.

18 yaş ve altındakiler, çarşamba ve cuma günleri getirilen 6 saat serbestlikle tedbirlerin titizlikle uygulandığı kütüphanede zaman geçirebilecek.

"Bakanlığın belirlediği tedbirler uygulanıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, halk kütüphanesinde yetişkin ve çocuk bölümü ile bebek kütüphanesinde koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Çocuk ve bebeklerin rahatlıkla kütüphaneye getirilebileceğini anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kapıdan girerken kişilerin kayıtlarını yapıp giriş saatlerini alıyoruz. Ardından ateş ölçümü yapıp, dezenfektan verdikten sonra çocuk, bebek ve velileri içeri kabul ediyoruz. Bir çocuğun burada en fazla 3 saat zaman geçirmesine izin veriyoruz. Çocuk ve bebeklerin tutunduğu alanlar ile oyuncakları kaldırdık. Onların sadece defter ve kitaplarla zaman geçirmelerine izin veriyoruz. "

Hacıoğlu, salgın süresince tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Amaçlarının çocukların sağlıklı şekilde en iyi zamanı geçirmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Bütün tedbirleri titizlikle uyguluyoruz. Misafirlerimizin çocuk ve bebek kütüphanelerimizde sağlıklı ve hoş vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Devletimizin verdiği süreler içinde çocuklarımızı kütüphanelerimize bekliyoruz. Çocuklarla burası cıvıl cıvıl oluyor, neşeleniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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