'Bebek Kütüphanesi' için protokol imzalandı

02.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:15

Akyurt Belediyesi tarafından tadilatı devam eden ve 2020 yılındaki 20 projesinden biri olan 'Bebek Kütüphanesi' projesinde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol imzalandı.



Akyurt Belediyesinde bir araya gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, 'Bebek Kütüphanesi'nin işletme protokolünü imzaladı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yapılan sözleşmeyle ilgili olarak, "2020 yılı için açıkladığımız 20 projeden bir tanesi olan 'Bebek Kütüphanesi' vizyon projesidir. Bebeklerin doğumundan itibaren öğrenmeye başlayacağı çok güzel bir çalışmadır. Halk arasında Höyük Park olarak bilinen Yıldırım Han Parkı içerisinde yer alan binamızın bir katında bu kütüphane için tadilat yürütüyoruz. Çalışmalar birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile beraber tüm eksiklikleri tamamlanmış olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Akyurt'un geleceğinde söz sahibi olacak yavrularımız, daha bebekken burada öğrenmeye başlayacak, bütün donanımlarıyla ilçemizi en güzel şekilde daha ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA