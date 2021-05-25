Bebek kundağından uyuşturucu çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan taksi içerisinden 850 gram esrar, bir otomobilde ise 556,59 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan taksi içerisinden 850 gram esrar, bir otomobilde ise 556,59 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, içerisinde M.A.K. ile M.A. isimli şahısların bulunduğu araç, polis uygulama noktasında durduruldu.

Şahıslar üzerinde ve otomobil içerisinde narkotik dedektör köpeği Arven eşliğinde yapılan aramada, bebek kundağında, siyah poşet içerisinde şeffaf jelatine sarılı vaziyette 850 gram esrar, içerisinde Z.G., H.A. ile H.T. isimli şahısların bulunduğu otomobil ve şahıslar üzerinde yapılan aramada ise 556,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 otomobilde bulunan 5 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı