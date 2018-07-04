Bebek Katili İngiliz Hemşire Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

İngiltere'de Countess of Chester Hastanesi'ndeki bebek ölümlerini araştıran polis ekipleri, şok edici bir gerçekle karşılaştı.

17 BEBEK ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

2015-2018 yılları arasında doğum kliniğindeki 17 bebeğin ölümünü şüpheli bulan yetkililer, bu kapsamda geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elde edilen bulgular sonucunda hastanede hemşire olarak görev yapan Lucy Letby'nin tutuklandığı açıklandı.

BEBEKLER İÇİN YARDIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEMİŞTİ

Letby'nin tutuklanması hastanede şok etkisi yarattı. Meslektaşlarının güler yüzlü ve çalışkan biri olarak tanımladıkları 28 yaşındaki Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.

8 BEBEĞİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Letby'nin evinde de aramalarda bulunan polis ekipleri, genç kadının 8 bebeğin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.