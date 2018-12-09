Bebek Hayallerinden Vazgeçtiler Tek İstekleri Tedavi

ANTALYA'da yaşayan Nurten Cengiz (43) ile Ali Cengiz (46) 20 yıl önce evlendi. Evliliklerinin ilk haftasında Ali Cengiz'in böbrekleri iflas edince diyaliz tedavisine başlandı. 2007 yılında Nurten Cengiz eşine böbreğini bağışladıktan sonra çift çocuk sahibi olma hayalleri için tüp bebek tedavisi gördü ancak 2016 yılında kalp yetersizliği teşhisi koyulan Ali Cengiz'in tedavisi için çift tüm birikimlerini harcadı ancak yine de gerekli olan parayı tamamlayamadı. 110 bin Türk Lirası'na daha ihtiyacı olan Ali Cengiz, "Yaşamak istiyorum. 20 yıldır eşimin mücadelesiyle yaşayabildim. Para bulunamazsa sonuç belli. Bana bir şey olursa eşimi arkamda borçlu bırakmak istemiyorum" dedi.

Turizm sektöründe işçi olarak çalışan Ali Cengiz, 1998 yılında kendisi gibi turizm sektöründe çalışan Nurten Cengiz ile evlendi. Evliliklerinin birinci haftasında Ali Cengiz, gittiği hastanede böbrek fonksiyonlarının sona erdiğini ve acil böbrek nakli olması gerektiğini öğrendi. Nakil için Ulusal Organ Bekleme Listesi'ne adını yazdırıp bağış için beklemeye başlayan Ali Cengiz, 2007 yılına kadar diyalize girdi ve yüzde 82 engelli raporu verilerek malulen emekli edildi.

EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

Uygun böbreğin bulunmaması nedeniyle Nurten Cengiz bir böbreğini bağışlayarak eşini yaşama bağladı. Ancak Ali Cengiz 2016 yılında, uzun yıllar gördüğü diyaliz tedavisi nedeniyle kalbinde ağır hasar oluştuğunu ve yüzde 35 performansla çalıştığını öğrendi. Doktorlar, kalp pili takılmazsa Ali Cengiz'in fazla yaşayamayacağını söyledi.

Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gören Nurten Cengiz ise bu amaçla ayırdığı tüm birikimini eşinin hayatta kalması için harcadı. Özel bir hastanede ameliyat edilen Ali Cengiz'e kalp pili takıldı.

110 BİN TL İLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Ameliyatın ardından geçen 2 yılın sonunda Ali Cengiz, şiddetli göğüs ağrısı ve çabuk yorulma şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Kalp kapağında kaçak tespit edilen Cengiz'e, açık ameliyat riskinin yüksek olduğu, bu nedenle mandallama (MitraClip) yöntemiyle tedavi edilmesi gerektiği söylendi. Ameliyat maliyetinin 160 bin TL'yi bulacağı söylenirken Cengiz ailesi yalnızca 50 bin liraları olduğunu ifade etti.

'YAŞAMAK İSTİYORUM'

Öksüz ve yetim büyüdüğünü, yıllarca tüm çabalarına rağmen çocuk sahibi de olamadığını belirten Ali Cengiz, eşinden başka kimsesi olmadığını söyledi. Ameliyat olmazsa yaşamını yitirebileceğini belirten Cengiz, "Yaşamak istiyorum. 20 yıldır eşimin mücadelesiyle yaşayabildim. Para bulunamazsa sonuç belli. Bana bir şey olursa eşimi arkamda borçlu bırakmak istemiyorum" dedi.

'BU YAŞIMA KADAR HİÇ HAYAL KURAMADIM'

Bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gördüğünü, ellerinde sadece 50 bin lira kaldığını anlatan Nurten Cengiz de "Eşimin nefes almasını ve yanımda olmasını istiyorum. Bir ümit var ama maddi imkanım yok. Bu çaresizliğime inşallah bir hayırsever çare olur. Bu zamana kadar komşumdan bir bardak su dahi istemedim. Ama artık çaresiz kaldım. Bu yaşıma kadar hiç hayal kuramadım. Umarım destek buluruz" diye konuştu. - Antalya