Bebek hasreti 24 yıl sonra sona erdi



SAKARYA'DA yaşayan 24 yıllık evli Havva ve Mehmet Kesikbaş çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu. 4 tüp bebek denemesi başarısız sonuçlanan çiftin bebek özlemi, erken menopozda öncelikli kullanılan PRP yöntemi ile son buldu. 6 haftalık hamile olan Havva Kesikbaş, bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

Sakarya'da yaşayan Havva (42) ve Mehmet Kesikbaş (44) çifti, 24 yıl önce dünya evine girdi. Çift, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. Sakarya ve İstanbul arasında mekik dokuyan Kesikbaş çifti, çeşitli hastanelerde 4 kez tüp bebek tedavisi oldu. Zaman zaman umutlarını yitiren çiftin bebek hasreti 24 yıl sonra son buldu. Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Birol Vural tarafından uygulanan 'Yenileme ve Gençleştirme' özelliği olan PRP Yöntemi sonrası Havva Kesikbaş'ın gebeliği gerçekleşti.

"AİLELER UMUTSUZLUĞA KAPILMASINLAR"

'Yıllarca başka çocukları severek kendimizi avuttuk' diyen Havva Kesikbaş, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Tedaviye uzun yıllar önce başladık. 24 yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyoruz. Bunca sene boyunca birçok tedavi yöntemini denedik. Tedavi için Sakarya'dan İstanbul'a geldik. Çeşitli denemelerimiz oldu. Bu dördüncü tüp bebek denememiz. Tedavi sonrası 'olmadı' dediklerinde çok üzülüyordum. Boşuna mı gidip geliyorum diye sorgulamaya başladım. Bugün o düşündüklerim boşunaymış diyorum. Tedavinin olumlu olduğunu duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. O anki yaşadıklarımı anlatamıyorum. Kendime bile o duyguyu anlatamadım. Çok güzel bir duygu Allah herkesi sevindirsin. Aileler umutsuzluğa kapılmasınlar, yılmadan tedaviye devam etsinler. Bebeklerinin olacağına inansınlar. Tek isteğimiz bebeğimizin sağlıklı ve sıhhatli olarak dünyaya gelmesi."

"HER SEFERİNDE UMUTLA YOLA ÇIKTIK"

Eşinin hamile olduğunu duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen baba Mehmet Kesikbaş, "Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Her seferinde yola umutla çıktık. Olmadığında büyük hayal kırıklıkları, psikolojik yıkım yaşadık. Bu durumda eşlerin birbirlerine tesellisi, yardımcı olması çok önemli. Bu süreçte yorulduk. Tedaviye azimle devam ettik. Farklı birçok hastanede tedavi gördük. Birol Hocamın büyük katkıları oldu. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz" dedi.

ÖZEL BİR TEDAVİ UYGULADIK

Tedaviyi gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Birol Vural, "Ailenin 24 yıldan bu yana çocuk arzusu var. Değişik merkezlerde, tüp bebek başta olmak üzere farklı tedavi yöntemleri denenmişti. Fakat gebelik elde edilememişti. Biz aileyi değerlendirdik, tüp bebek tedavisine aldık. Bu tedavide onlara yeni bir yöntem uyguladık. PRP adı verilen bu tedavide, kişinin işleme alınan kanından elde edilen trombosit bakımından zengin plazmayı rahim içine enjekte ettik. Oluşturduğumuz kaliteli embriyonun yapışmasına yardımcı olduk. Yumurtalık rezervi açısından özel bir tedavi uyguladık. Kaliteli bir embriyo hazırladık" diye konuştu.

40 YAŞ SONRASI TÜP BEBEKTE BİLE BAŞARI ORANI YÜZDE 5

Bebek sahibi olma oranının 35 yaş sonrası hızla düştüğünü anlatan Prof. Dr. Birol Vural, "Bebek elde etme oranı 35 yaş sonrası hızla düşüyor. 38 yaş sonrası keskin bir düşüş gözleniyor. 40 yaş sonrasında ise gebelik elde etme olayı tüp bebekte bile yüzde 5'lerin altında kalıyor. Kaliteli embriyoları elde ettik fakat 40 yaş sonrası embriyoların rahim iç zarına yapışması biraz daha zor oluyor. Bu zorluğu yenmek için de rahim içine PRP enjeksiyonu yaptık. Özel tedavi sonucu gebeliği elde ettik. Şu anda 6 haftanın üzerinde, kalp atışları normal, gayet iyi giden bir gebeliğimiz mevcut. Aile bebeği sağlıklı şekilde kucağına alacak" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA

- İstanbul