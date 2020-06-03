Bebek gazı nasıl çıkarılır?
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Bebek gazı nasıl çıkarılır?

Anne babaların en büyük sorunlarından olan bebeklerin gaz sorunu, bazen uykusuz gecelere bazen de hastaneler koridorlarında beklemeye neden oluyor. İşte bebekleri gazını çıkarması için yapmanız gerekenler…

Bebek gazı nasıl çıkarılır?
03.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21

Annesinden kordon ile beslenmeye alışan bebeğin bağırsakları anne sütü ve mama ile beslenmeye başlayınca gaz problemine neden olur. Yeni beslenme düzeninde yeterince çalışmaya alışamayan bağırsaklarda gaz sancıları bebeği rahatsız edebilir.

BEBEKLERDE GAZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bebek normalden huzursuzsa, anneyi emmiyor ve ağlıyorsa gaz problemi var demektir. Bu belirtiler genellikle yemek beslenme sonrasında görünüyorsa bu gaz problemi olma ihtimali artar.

BEBEKLERDE GAZ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Gaz çıkarma sorunu doğumdan sonraki ilk 3 ayda görülür. 3 aylık dönemden sonra kendiliğinden giden bu sorunu çözmek için çeşitli yöntemler vardır.

Bebek gazı nasıl çıkarılır?

Karna masaj: Bebeğinizin karnına masaj yaparak hazımsızlığı gidermeye yardım edebilirsiniz. Elinizi ısıtarak masaj yapmanız midesinde yaşadığı spazmı engelleyecektir.

Bebek yağı: Bebek yağı bebeğinizin karnına aşağıdan yukarı masaj yapmanız, onu rahatlatacaktır.

Hafifçe havaya atmak: İki elinizle bebeğinizi yukarı doğru atın. Bu onun rahatlamasını sağlayacaktır.

Kundak: Bebeği kundaklamak, hareketlerini kısıtlayacağı için gaz çıkmasını engelleyebilir.

Emzirme: Bebeği emzirirken dik pozisyonda tutun. Yeterli süre boyunca emzirin. Daha sonra bebeğinizin sırtını sıvazlayın.

Hava yutmasın: Bebek biberonla beslenirken hava yutmamasına dikkat edin.

Not: Bebeğinizin tüm sağlık sorunlarında öncelikle doktorunuza başvurunuz.

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