Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu (2)
11.02.2021 18:16 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:23
BEBEK CESEDİNİN BULUNMA ANI KAMERADAOrdu'nun Ünye ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunma anı, tesisin güvenlik kameralarına yansıdı.
BEBEK CESEDİNİN BULUNMA ANI KAMERADA
Ordu'nun Ünye ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunma anı, tesisin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde bebeği gören görevlinin yaşadığı şaşkınlık ile yürüyen bandın durdurulduğu yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı