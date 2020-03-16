Bebek cesedi aramaları sonlandırıldı
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Adıyaman, Anne, Güncel

Bebek cesedi aramaları sonlandırıldı

Adıyaman'da, dünyaya geldikten 1 gün sonra annesi tarafından öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedinin arama çalışmaları sonlandırıldı.

16.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:18
Bebek cesedi aramaları sonlandırıldı

Adıyaman'da, dünyaya geldikten 1 gün sonra annesi tarafından öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedinin arama çalışmaları sonlandırıldı.


İddiaya göre, eşi ceza evinde bulunan ve evlilik dışı bir ilişkiyle hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirmiş, taburcu olduktan sonra bebeği eve getirerek burada boğup öldüren anne, bebeğin cesedini de çöpe atmıştı. Vahşet ise Fatma U.'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine durum savcılığa bildirilerek inceleme başlatılmıştı. Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmiş ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Annesi tarafından henüz 1 günlükken öldürülen ve adı bile konulmayan bebeğin cesedi, Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekiplerince kurulan 20 kişilik ekip, yaklaşık 1 hafta boyunca Adıyaman Çöplüğünde arama yaptı. Yapılan bütün aramalar sonuçsuz kalınca aramalara son verildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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