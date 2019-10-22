Bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin çıktı

22.10.2019 11:11

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada, kadın yolcuya ait bebek çantasında 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat timi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen pazar günü yol denetimi yaptı. Ankara- İzmir E96 karayolu Derbent Mahallesi'nde durdurulan bir yolcu otobüsü, narkotik köpeği 'Vicdan' ile arandı. Yanında çocuk bulunmayan kadına ait bebek çantasında yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirtilen 1 kilo 385 gram metamfetamin bulundu.Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kadın yolcu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA