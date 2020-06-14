Bebek bezli keçiler apartmana taşındı
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Bebek bezli keçiler apartmana taşındı

Apartmanlarda kedi köpeklerin yerini artık keçiler aldı.

Bebek bezli keçiler apartmana taşındı
14.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:26

Apartmanlarda kedi köpeklerin yerini artık keçiler aldı. Vatandaşlar evlerinde besledikleri keçilerin altına bebek bezi bağlıyor.

Bursa'da keçi çiftliği sahibi, oğlakları artık mangal yapmak isteyenlere değil evlerinde bakmak isteyenlere satıyor. Son 3 ayda 200 keçi satışı yapan çiftlik sahibi siparişlere yetişemiyor. 10 günlük keçi yavruları 200 liradan satılıyor. Yoğun talep olunca keçi çiftliği sahibi yavru keçileri 10 günlükken satıyor. Vatandaşlar çocuklarını mutlu etmek için özellikle bu pandemi sürecinde keçilere apartmanda bakmak için daha çok talep gösterdi. Beyaz rengi sebebiyle daha sevimli gözüken Saanen cinsi keçi yavruları kapış kapış satılıyor.

Bursa'da Seçen Keçi Çiftliği İşletme Müdürü İlhan Gültekin, "Son iki yıldır evlerinde insanlar keçi bakıyordu. Bu pandemi döneminde insanlar doğayla daha iç içe olmaya başladı. Bu da keçiye talebi arttırdı. Hobi için keçi bakmak isteyenler çoğaldı. Keçilere yoğun ilgi var 10 günlük keçileri bizden alıyorlar. Özellikle apartmanlarının balkonlarında çok fazla keçi bakan var. Bahçeli evi olup bahçesinde bakan var, vatandaşlar çocukları için genelde keçi yavrularını alıyorlar. Son 3 ayda 200 adet yavru keçi satışı yaptım. 10 günlük oğlakları 200 liradan satıyoruz. Keçi alan vatandaşlar apartmanlarında keçiye bez takıp bakıyorlar. Bunun için de dişi keçileri tercih ediyorlar, çünkü dişilere bez bağlamak daha kolay" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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