Bebek bezleri ucuzlayacak mı? Çocuk bezlerine indirim gelecek mi? - Haberler
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Bebek bezleri ucuzlayacak mı? Çocuk bezlerine indirim gelecek mi?

Bebek bezleri ucuzlayacak mı? Çocuk bezlerine indirim gelecek mi?
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Çocuklu ailelerin en çok dert yandığı konulardan biri olan bez fiyatlarındaki artış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a bu konu soruldu. Peki, Bebek bezleri ucuzlayacak mı? Çocuk bezlerine indirim gelecek mi?

Gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye, çocuk bezinden kadın hijyen ürünlerine kadar birçok kaleme zam gelmeye devam ediyor. Fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürürken, enflasyon alıp başını gitti. Peki, Çocuk bezlerine indirim gelecek mi? Bebek bezleri ucuzlayacak mı?

Özellikle çocuk bezi gibi ürünlerdeki fiyat artışı en çok şikayet edilen konulardan biri oldu. Neredeyse yarı yarıya zamlanan çocuk bezi, çocuklu aileler için olmazsa olmaz.

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a bu konu soruldu. Sputnik'te yer alan habere göre; çocuk bezi, hasta bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı sorulan Bakan Yanık, "Bu konuda bir çalışma yapabiliriz" dedi.

Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

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