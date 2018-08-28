Bebek Bezinden Uyuşturucu Çıktı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.K, F.Ö. ve Y.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve otomobillerde arama yapan ekipler, çantada bebek bezlerine gizlenmiş 165 gram metamfetamin ve 30 gram kokain ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.