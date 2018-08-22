7 Aylık Hamile Kadın, Tarlaya Devrilen Araçta Karnındaki Bebeğiyle Can Verdi!
Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan kadın karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybederken sürücünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, 7 aylık hamile eşi karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.
7 AYLIK HAMİLE KADIN TARLAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Bursa'da 28 yaşındaki Samet Yılmaz yönetimindeki otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi Kozluca yolunda tarlaya devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile 23 yaşındaki 7 aylık hamile eşi Gülay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI
112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülay Yılmaz ile karnındaki bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.