Narkotik köpeği otomobilde uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği otomobilde uyuşturucu buldu Niğde'de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu bir otomobilde yapılan aramada, 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği otomobilde uyuşturucu buldu

NİĞDE - Niğde'de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu bir otomobilde yapılan aramada, 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilde bulunan F.H'nin kucağında bulunan bebeğin battaniyesinin içinde 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN