Bebek Bakım ve Emzirme Kabini hizmete girdi

07.10.2019 15:54

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, şehir merkezinde konuşlandırdığı Emzirme ve Bebek Bakım Kabinleri hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için yer konusunda dış mekanlarda sıkıntı yaşayan annelerin bu sorununa çözüm üreten Büyükşehir Belediyesinin, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda kentin yoğun bölgelerine iki ayrı kabin yerleştirdiği belirtildi.

İçerisinde bebek emzirme koltuğu ve bez değiştirme masası bulunan kabinlerin, günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bebekleriyle birlikte çarşıya çıkan annelerin işini kolaylaştıracak materyallerin yanı sıra her bir bebek için 12 saatte bir bebek bezi de sağlayacağı ifade edilen açıklamada, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı içerisinde ve Mumhane önünde konuşlandırılan kabinlere girişlerin, anne-bebek güvenliği düşünülerek hazırlanıp kişiye özel kartlarla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, talep eden annelerin, bebeklerinin kimlikleriyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bordo Mavi Masa'ya başvurarak ücretsiz kartlarını anında alabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kartların geçerlilik süresi çocuğun doğumundan itibaren 3 yıl olarak belirlendi. Kartlarla girilen kabinlerin kapılarının, anne ve bebeği içeriye girdikten sonra otomatik olarak kapanarak, dışarıdan açılamıyor. Ortalama kullanım süresi 20 dakika olan Bebek Bakım ve Emzirme Kabini 07.00-00.00 saatleri arasında hizmet verirken, kabini kirli bırakan annelerin bir daha hizmetten faydalanamayacaktır."

Kaynak: AA