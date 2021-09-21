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Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada Şişli'de bir alışveriş merkezine gelen müşterilerin bebek arasındaki çanta ve cüzdanını çalan 2 hırsız yakalandı Şişli'de bir AVM'ye gelen müşterilerin bebek arabalarında bulunan çanta ve cüzdanları çalan iki hırsız önce...

Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

Şişli'de bir alışveriş merkezine gelen müşterilerin bebek arasındaki çanta ve cüzdanını çalan 2 hırsız yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir AVM'ye gelen müşterilerin bebek arabalarında bulunan çanta ve cüzdanları çalan iki hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Hırsızın bebek arasındaki içerisinde para dolu olan çantayı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki bir AVM'ye dadanan hırsız, içinde çanta ve cüzdanların bulunduğu bebek arabalarını takibine aldı. 14 Nisan'da AVM'ye gelen hırsız, bebek arabasını süren kişinin dalgınlığından faydalanarak harekete geçti. Bebek arabasından içerisinde bin 850 Dolar, 600 lira para, 2 bin dolar değerinde yüzük ve 600 dolar değerinde gözlük bulunan kol çantasının çalınan hırsız hızla oradan uzaklaştı.

Hırsız yine işbaşında

07 Eylül tarihinde yine aynı AVM'ye gelen hırsız, bebek arabasından içerisinde bin 950 lira para bulunan cüzdanı alıp kaçtı. Ardından gelen şikayetler üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen İ.Ş ve H.C.B isimli şüphelileri Şişli'de yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızın bebek arasındaki içerisinde para dolu olan çantayı çalması ve AVM'den çıkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada
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Haber: Bebek arası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada - Haberler
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