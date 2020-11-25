Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı

25.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:12

İZMİR'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, kayıplara karıştı.

İZMİR'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, kayıplara karıştı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı'nda meydana geldi. Ofis çalışanı U.M., cadde üzerindeki ATM'den para çektikten sonra otoparka doğru yürümeye başladı. Ancak kısa süre sonra çektiği paranın yanı sıra içinde birçok kredi kartının bulunduğu cüzdanını düşürdü. Aracına bindiğinde cüzdanının olmadığını fark eden U.M., sonrasında çevreyi kontrol etse de bulamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası kaydını izleyen U.M., bebek arabasıyla arkasından koşarak, gelen birinin cüzdanını alıp, gittiğini gördü. Kendisine ve şirkete ait toplam 2 bin 500 liranın yanı sıra birçok kredi kartı da düşürdüğü cüzdanda bulunan U.M., karakola gidip, şikayetçi oldu. Polis, cüzdanı alıp, kayıplara karışan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.


Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

İlgili Haberler

Şehit Aybüke öğretmenin babası: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz
Şehit Aybüke öğretmenin babası: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz
MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı
MÜSİAD EXPO 2020?de uçan araba Tusi yerini aldı
Son dakika haberi! Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haberi! Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Arınç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Cem Yılmaz Berkun Oya Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Gönül Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 11:12:15. #1.14#
title