BEBEK ARABASINDAKİ TELEFONUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Haberler
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BEBEK ARABASINDAKİ TELEFONUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bebek arabasının içinde bulunan cep telefonunun çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bebek arabasının içinde bulunan cep telefonunun çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, telefonu sahibine teslim etti.

Olay, Kızıltepe İlçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanında alışveriş yapan R. A. isimli kadın bebek arabasının içinde bulunan cep telefonun olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, dükkkana giren bir çocuğun bebek arabasının içinde olan cep telefonunu alıp çıktığı görüldü. İhbar üzerine iş yerine gelen Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kamerası incelenerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin izlediği güvenlik ve mobese görüntülerinde telefonu çalanın 15 yaşındaki U.G. olduğu tepit edildi. Ekipler, tarafından yakalanan şüpheli U.G., Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi, çalınan telefon da sahibine verildi.

BEBEK ARABASINDAKİ TELEFONUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

BEBEK ARABASINDAKİ TELEFONUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

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