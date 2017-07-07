Bebek Arabasındaki Çantayı Böyle Çaldılar

ANTALYA'da girdikleri alışveriş merkezinde iç çamaşırı satan mağazada Irak vatandaşı A.T.H.'ye ait içinde 8 bin 500 dolar bulunan bebek arabası üzerindeki çantayı çalan 3 Bulgar kadın yakalandı. 3 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Hırsızlık olayı dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Irak vatandaşı A.T.H. adlı kadının çantasının bebek arabası üzerinden çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçti. İşyerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis, çantayı çalan 3 kişinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin bindikleri taksiyi de belirleyen polis, Bulgaristan vatandaşı E.E.Z., İ.İ.S. ve E.İ.V. adlı 3 kadını kaldıkları otelde yakaladı.



Sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mağaza içinde bulunan bebek arabasının etrafını iki şüpheli perdeleme yöntemi ile kapatırken diğer kadın elbise arasına çantayı alıyor. Daha sonra çantayı müşterilerin az olduğu bir yerde kendilerine ait çantanın içine koyan şüpheliler, alışveriş merkezinden ayrılıyor.



- Antalya