BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTASI KAYBOLAN NİJERYALI KADININ GÖZYAŞLARI

PASAPORT işlemlerini tamamlamak için Esenyurt'ta fotokopi çektiren Nijeryalı kadın, bebek arabasına bıraktığı içinde 5 bin TL'ye yakın para, pasaport, oturma izni bulunan çantasını bulamayınca gözyaşlarına boğuldu. Polis çantayı çaldığı öne sürülen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Nijerya vatandaşı Rita Ritannanna, Yenikent Mahallesi 1880 Sokak'ta yürürken yanına yaklaşan bir dilenci kendisinden para istedi. Bu sırada cep telefonunu düşürüp yerden alan Ritannanna yoluna devam etti. Çocuğunun da içinde olduğu bebek arabasındaki çantadan bir miktar para alan Ritannanna daha sonra, fotokopi çektirmek için bir uluslararası para transferi yapılan merkeze girdi. Burada tekrar baktığı bebek arabasında içinde 5 bin TL ile kendisi, eşi ve çocuğunun pasaportu ile oturma izin kağıtları bulunan çantasını bulamadı. Çantasını çocuğunun yanında bebek arabasına bıraktığını belirten kadın, bir anda çantasının çalındığını belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Çevredekilerin gelmesiyle durum hemen polise haber verildi. . 'Gasp' ihbarı üzerine sevk edilen ekipler kadının ifadesine başvurdu. Kadın dilenciden şüphelendiğini belirtti. Polis, kadının çantasını çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Rita Ritannanna'nın ağladığını parasız kaldığını gören çevredeki bir esnaf ona bir miktar para verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı