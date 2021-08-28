Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
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Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı

Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da, Kapalıçarşı'da bebek arabasına asılı çantanın içindeki cüzdanı çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da, Kapalıçarşı'da bebek arabasına asılı çantanın içindeki cüzdanı çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Koza Han girişinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarında bebek arabasını asılı haldeki çantayı gözüne kestiren kadın, önce etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını görünce çantanın fermuarını açan kadın, içindeki cüzdanı alarak hızla gözden kayboldu. Çanta sahibi, fermuarın açık olduğunu ve cüzdanın çalındığını görünce durumu polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cüzdanı çalan kadını arıyor. - BURSA

Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı
Bebek arabasındaki çantadan cüzdanı böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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