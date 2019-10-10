Bebek arabası ve bisiklet hırsızı yakaladı

Bebek arabası ve bisiklet hırsızı yakaladı

Kayseri'de bebek arabası ve bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

10.10.2019 11:42
Bebek arabası ve bisiklet hırsızı yakaladı

Kayseri'de bebek arabası ve bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Osman Kavuncu mahallelerindeki evlerin önünden 3 bisiklet ile bebek arabası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının Ö.İ. (28) olduğu tespit etti.

Zanlı, kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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