Bebek arabası seçimi nasıl yapılır? Bebeğinizi sağlıklı şekilde dışarıda gezintiye çıkarabilmeniz için bebeğinize uygun tasarıma sahip bir bebek arabasına ihtiyacınız var. Peki bunu sağlamak için bebek arabası seçimi nasıl yapılır?

Bebek arabasının tasarım özellikleri, bebeğinizin sağlığını ve dışarıda güvenli şekilde gezintiye çıkmasını belirleyen en önemli faktördür. Bu yüzden bebek arabası alırken, tasarım özellikleri konusunda bilinçli olmalısınız.

ERGONOMİK TASARIM

Bebek arabası, öncelikle kolay taşınabilir ve fonksiyonel özelliklerde olmalıdır. Yüksek kaldırımlar, giriş kapısı basamakları ve sosyal hayatınızda karşınıza çıkacak engeller bebek arabası için sorun olmamalı. Kolay taşınabilir ve küçük alanlara sığabilecek şekilde katlanma özelliği olması da hayatınızı kolaylaştıracak küçük detaylardır.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VE KOLAYLIĞI OLMALI

Eşiniz her zaman yanınızda olmayabilir ya da size yardım edecek birileri olmayabilir. Bu yüzden bebek arabası seçiminde sürüş kolaylığı ve güvenliği sağlayacak modellere yönelmelisiniz. Tek elle kolay manevra yapabileceğiniz modeller ve tekerlek kilidi olan güvenli tasarımlar, önceliğiniz olmalı.

BEBEĞİNİZ RAHAT OLMALI

Bebek arabasının tüm tasarımının odağında bebek olmalı. Sürüş güvenliği, kolaylığı, konfor unsurları, dış temaslardan koruyucu paneller ve cep bölmeleri gibi tasarım detayları, bebeğin konforunu artıracak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Koltuk genişliği, destekli kemer ve koruyucu örtü gibi detayları bebeğiniz için uygun tasarımda olması gerekmektedir.

HAVA ŞARTLARINA UYUM SAĞLAMALI

Bebek arabaları dışarıda kullanmak için aldığınıza göre aldığınız ürünün her türlü hava şartında size ve bebeğinize zorluk çıkarmayacak tasarıma sahip olması gereklidir. Yağmurlu havalarda bebeğinizi yağmurdan koruması gereken bebek arabası, güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlayan tasarıma da sahip olmalıdır. Bebek arabasının tentesinin katlanabilir ve suya karşı dayanıklı olması bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli husustur.

HİJYEN

Bebek arabasını aldıktan sonra kullanım talimatlarına göre doğru şekilde kullanmalısınız. Bebek arabasından eksik olmayan su, mama ve diğer besinlerin arabayı kirletmesine ve bebek sağlığını tehdit eden kirlerin oluşmasına müsaade etmeyin. Bu yüzden bebek arabasının parçalarının kolay takılıp çıkarılabilen aparatlardan oluşması gereklidir. Böylece kolayca temizlik yaparak bebek arabasının hijyenik olmasını sağlayabilirsiniz.