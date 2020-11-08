Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi
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Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi

08.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:24
Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketin önünde içinde çocuk varken bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareketlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketin önünde içinde çocuk varken bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareketlendi. Olası facia sürücülerin dikkati sayesinde önlenirken, yüreklerin ağza geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz günlerde Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan bir kadın, yanına çocuğunu da aldı. Markete gelen kadın, içinde çocuğunun da bulunduğu bebek arabasını marketin önünde bırakarak içeri girdi. Kadının içeri girmesinden kısa bir süre sonra bebek arabası yokuş aşağı trafiğin işlek olduğu caddeye doğru gitmeye başladı. Caddeye doğru gelen bebek arabasını gören sürücüler durarak, olası facianın önüne geçti. 

O ANLAR KAMERADAO anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının içinde çocuğun olduğu bebek arabasını önünde bıraktığı markete girdiği, bebek arabasının hareket ettiği ve akan trafiğe doğru ilerlediği görülüyor. Bebek arabasını gören sürücülerin durduğu ve dışarı çıkan kadının çocuğunun olduğu bebek arabasına doğru caddede yürüdüğü kameraya yansıyor.


Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi
Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi
Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi
Bebek arabası kaydı; yürekler ağza geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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