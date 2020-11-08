BEBEK ARABASI KAYDI; YÜREKLER AĞZA GELDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEBEK ARABASI KAYDI; YÜREKLER AĞZA GELDİ

08.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:38
BEBEK ARABASI KAYDI; YÜREKLER AĞZA GELDİ

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketin önünde içinde çocuk varken bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareketlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketin önünde içinde çocuk varken bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareketlendi. Olası facia sürücülerin dikkati sayesinde önlenirken, yüreklerin ağza geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz günlerde Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan bir kadın, yanına çocuğunu da aldı. Markete gelen kadın, içinde çocuğunun da bulunduğu bebek arabasını marketin önünde bırakarak içeri girdi. Kadının içeri girmesinden kısa bir süre sonra bebek arabası yokuş aşağı trafiğin işlek olduğu caddeye doğru gitmeye başladı. Caddeye doğru gelen bebek arabasını gören sürücüler durarak, olası facianın önüne geçti. 

O ANLAR KAMERADAO anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının içinde çocuğun olduğu bebek arabasını önünde bıraktığı markete girdiği, bebek arabasının hareket ettiği ve akan trafiğe doğru ilerlediği görülüyor. Bebek arabasını gören sürücülerin durduğu ve dışarı çıkan kadının çocuğunun olduğu bebek arabasına doğru caddede yürüdüğü kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı
Oyuncak yarış arabası Bursa caddelerini birbirine kattı
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Timur Selçuk
Spor Falcao Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Türk Kasım Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BEBEK ARABASI KAYDI; YÜREKLER AĞZA GELDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 10:38:32. #1.14#
title