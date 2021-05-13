Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
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Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Yerel

- Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar Marketten bebek arabası ile hırsızlık yapan kadın şüpheliler, kovalamaca sonrasında yakalandı Düzce'de bir markette bebek arabası ile hırsızlık yapıp kaçan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında ara sokaklarda yakalandı.

- Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar

Marketten bebek arabası ile hırsızlık yapan kadın şüpheliler, kovalamaca sonrasında yakalandı

DÜZCE - Düzce'de bir markette bebek arabası ile hırsızlık yapıp kaçan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında ara sokaklarda yakalandı. Kadınlar gözaltına alınırken, market yöneticileri şahıslardan şikayetçi oldu.

Olay, Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. M. ve E. E. isimli kadınlar Haydar Gördebil Caddesi üzerinde bulunan markete gitti. Yanında çocukları ve bebek arabası ile markete giren şahıslar, alışverişlerini tamamlamasının ardından marketten çıkmak istedi. Bu esnada market çalışanları şahısların hırsızlık yaptığını tespit ederek, marketten çıkartmadı. Market çalışanlarının boşluğundan yararlanan kadın şüpheliler, koşarak uzaklaşmaya başladı. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye yakın bir noktada tam kapanma denetimi yapan polis ekipleri şahısları kovalamaca sonrasında markete yaklaşık 500 metre uzaklıkta yakaladı. Yapılan kontrollerde bebek arabasının içerisinde marketten çaldıkları malzemeler yakalanınca şahıslar gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

(EB-ALI-HFV-

Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar
Bebek arabası ile hırsızlık yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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