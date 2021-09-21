Bebek arabası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebek arabası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bebek arabası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

Şişli'de bir AVM'ye gelen müşterilerin bebek arabalarında bulunan çanta ve cüzdanları çalan iki hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Şişli'de bir AVM'ye gelen müşterilerin bebek arabalarında bulunan çanta ve cüzdanları çalan iki hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Hırsızın bebek arasındaki içerisinde para dolu olan çantayı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki bir AVM'ye dadanan hırsız, içinde çanta ve cüzdanların bulunduğu bebek arabalarını takibine aldı. 14 Nisan'da AVM'ye gelen hırsız, bebek arabasını süren kişinin dalgınlığından faydalanarak harekete geçti. Bebek arabasından içerisinde bin 850 Dolar, 600 lira para, 2 bin dolar değerinde yüzük ve 600 dolar değerinde gözlük bulunan kol çantasının çalınan hırsız hızla oradan uzaklaştı.

Hırsız yine işbaşında

7 Eylül tarihinde yine aynı AVM'ye gelen hırsız, bebek arabasından içerisinde bin 950 lira para bulunan cüzdanı alıp kaçtı. Ardından gelen şikayetler üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen İ.Ş ve H.C.B isimli şüphelileri Şişli'de yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızın bebek arasındaki içerisinde para dolu olan çantayı çalması ve AVM'den çıkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli
Magazin Serenay Sarıkaya Nihat Özdemir
Spor Nihat Özdemir Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Münir Karaloğlu Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bebek arabası içindeki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 10:04:28. #1.12#