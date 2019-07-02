Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı

Mustafakemalpaşa'da çalınan bebek arabalarının sırrı çözüldü

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun zamandır sırrı çözülemeyen bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı olayı güvenlik kamerası sayesinde açığa çıktı. Çok sayıda vatandaşın bebek arabası ve bisikletlerine dadanan hırsızın son işinde güvenlik kamerasına takılarak yakayı ele verdi.

Mustafakemalpaşa'da bir süredir bebek arabalarına dadanan hırsız, son olarak 28 Haziran Cuma günü B.G.'nin yeni aldığı bebek arabası Çırpan mahallesindeki evinin girişinden çaldı. B.G. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına bakarak hırsızın, bebek arabasını çaldığı anın görüntülerini izledi. Olay anına ait görüntülerini gören B.G. Mustafakemalpaşa Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerini aradı. Evdeki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin çok sayıda hırsızlık şüphelisi 18 yaşındaki C.S. olduğunu tespit etti. Şüphelinin kimlik tespitinin ardından yakalamak için harekete geçen ekipler, C.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi C.S'nin evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi. Polis merkezine götürülen bisiklet ve bebek arabaları sahiplerine teslim edildi.

C.S. Çok sayıda bisiklet, bebek arabası ve ikametten televizyon hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA