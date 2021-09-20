Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Beşiktaş'ta Bebek açıklarında bir teknede çıkan yangını, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Beşiktaş'ta Bebek açıklarında bir teknede çıkan yangını, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Bebek koyu mevkisinde 17 metre boyundaki teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGEM'e ait hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, yangını söndürüp tekneyi yedekleyerek sahile yanaştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de tekneye kıyıya yanaştırılınca müdahalede bulundu.

KEGM ve itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Bebek açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü
AA - Son Dakika Haberleri
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