Bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı
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Bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı

Bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de, bebeğiyle denize atlayan A.K. (21), 'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İZMİR'de, bebeğiyle denize atlayan A.K. (21), 'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, 17 Haziran'da Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Sahilde bir bankta oturan A.K., kucağındaki 9 aylık kızı G.A.K. ile bir anda denize atladı. Yaşananları gören iki kişi, denize girip A.K. ile G.A.K.'yı karaya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.K. ile G.A.K.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. A.K., tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı A.K., ifadesinde, eşi G.K. ile kavga ettiklerini, morali bozuk olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Talihsiz bebeğin ise hastanedeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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