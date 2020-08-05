Bebeğinizi Gezici Kabinle Sevdiklerinizle Tanıştırın
Meksika'da salgın sürecinde yeni doğan bebeğinizi aileniz ve arkadaşlarınızla tanıştırmanız için oldukça güvenli bir yöntem var. Bu gezici camekanlı kabin aracılığıyla endişe etmeden aileler bebeklerini sevdiklerine gösterebiliyor.
05.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:37
Meksika'da salgın sürecinde yeni doğan bebeğinizi aileniz ve arkadaşlarınızla tanıştırmanız için oldukça güvenli bir yöntem var. Bu gezici camekanlı kabin aracılığıyla endişe etmeden aileler bebeklerini sevdiklerine gösterebiliyor
Kaynak: DailyMotion.com