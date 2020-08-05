Bebeğinizi Gezici Kabinle Sevdiklerinizle Tanıştırın Meksika'da salgın sürecinde yeni doğan bebeğinizi aileniz ve arkadaşlarınızla tanıştırmanız için oldukça güvenli bir yöntem var. Bu gezici camekanlı kabin aracılığıyla endişe etmeden aileler bebeklerini sevdiklerine gösterebiliyor.

Meksika'da salgın sürecinde yeni doğan bebeğinizi aileniz ve arkadaşlarınızla tanıştırmanız için oldukça güvenli bir yöntem var. Bu gezici camekanlı kabin aracılığıyla endişe etmeden aileler bebeklerini sevdiklerine gösterebiliyor Kaynak: DailyMotion.com