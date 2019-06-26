Bebeğiniz diş çıkartma döneminde kesintisiz uyuyabilir

Bebeklerin uyku düzenini etkilediği için diş çıkarma dönemleri bazı ebeveynler için endişe verici olabiliyor. Bebeklerin 6 aylıktan 2 yaşına kadar karşılaştığı uyku sorunlarının diş çıkarma döneminden kaynaklandığı düşünülüyor. Peki, ebeveynler arasındaki bu yaygın inanışın gerçeklik payı nedir?

Bebeklerin büyüme sürecindeki en önemli evrelerden biri olan diş çıkarma dönemi; öksürük, ateş ve huysuzluk gibi olumsuz etkileriyle ebeveynleri oldukça endişelendirebilen bir süreçtir. Prima Uzman Kurulu Üyesi ve Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, bu dönemin bebeğin uyku düzenine etkisi ve bu dönemde neler yapılması gerektiğine dair ebeveynlerin aklındaki sorulara cevap olacak önemli açıklamalarda bulunuyor.

UYKU SORUNUNUN ASIL SEBEPLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Bebeklerin uyku problemlerinde, hatalı uyku ilişkilendirmelerinin ve bebeklerin ihtiyaç duyduğu uykuyu alamamasının önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Prima Uzman Kurulu Üyesi ve Uyku Danışmanı Sibirsky, "Bebeği uyku problemi yaşayan ebeveynlerin çoğu, bunun diş çıkarma döneminden kaynaklandığını düşünerek sorunun asıl sebeplerini gözden kaçırabiliyor. Emerek ya da sallanarak uykuya dalmaya alışan bir bebeğin gece uyandığında aynı desteklere ihtiyaç duyması doğaldır; çünkü bebek bu şekilde uyumayı biliyordur. Benzer şekilde, bir bebeğin akşam 7-8 gibi uyuması gerekirken 10-11'e kadar ayakta olması, gece uykusunun kaliteli olmasını engelleyecektir. Bebeklerin uykularını olumsuz etkileyen bu sebeplerin göz ardı edilerek diş çıkarma dönemine bağlanması ebeveynleri çözüm yolundan uzaklaştıracaktır." diyor.

DOKTOR TAVSİYESİ İLE RAHATLATICI ÜRÜNLER KULLANMAK ÖNEMLİ!

Doğru saatlerde uykuya geçen ve desteksiz uyuma alışkanlığı edinen bir bebek için diş çıkarma döneminde uykusuzluk diğer etkenlere oranla daha az olumsuz etki yaratıyor.

Bu olumlu alışkanlıkları edinmiş bebek, diş çıkarma döneminde olsa dahi kendi kendine uykuya dönmeyi başarabilecektir. Sadece normale göre biraz daha fazla huysuzlanabilir. Pınar Sibirsky, bebeğinin diş çıkarırken çok ağrısı olduğunu düşünen ebeveynlere bir doktora danışarak uyku öncesinde diş jellerinden ve ağrı kesicilerden yararlanmalarını öneriyor. Ayrıca diş problemi ile gece sık uyanan bebekler için verilebilecek en doğru desteğin, onu sallamak veya ihtiyacından fazla beslemek yerine, doktor tavsiyesi ile rahatlatıcı ürünler kullanmak olacağını belirtiyor. Böylelikle diş çıkarma süreci bittiğinde bebeklerin uyku düzeni bu süreçten olumsuz etkilenmiyor ve hatalı uyku alışkanlıkları edinilmiş olmuyor.

Kaynak: Bültenler