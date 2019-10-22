Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış
Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.
Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara - İzmir E96 kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste narkotik köpeği "Vicdan" ile yapılan aramada, 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebeğine ait malzemeleri koyduğu çantasında 1 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.