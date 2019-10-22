Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış

22.10.2019 12:54

Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara - İzmir E96 kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği "Vicdan" ile yapılan aramada, 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebeğine ait malzemeleri koyduğu çantasında 1 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA