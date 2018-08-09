Adıyaman'da, H.P isimli kadın, gayri meşru olan bebeğini süs havuzunda boğmaya çalıştı. Belediye temizlik işçisi bebeği anne H.P'nin elinden son anda kurtardı. Genç kadının Bibolar Bozukluğu rahatsızlığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

BEBEK İLE HAVUZUN İÇİNE GİRDİ

Olay, Adıyaman merkez Demokrasi Pakında meydana geldi. H.P isimli bayan kucağında bebek ile Demokrasi Parkı geldi. Parkın ortasında bulunan süs havuzunun kenarına gelen bayan elindeki bebek ile havuzun içine girdi.

BEBEĞİ HAVUZUN İÇİNE SOKARAK BOĞMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra kucağındaki bebeği havuzun içine sokarak boğmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlayamadan parkın temizlik görevlisi Eşref Atalay isimli belediye temizlik işçisi koşarak kadının elinden bebeğini alarak boğulmasını son anda önledi.

BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞÇİSİ HAYAT KURTARDI

Süs havuzunun içinden boğulmaya çalışılan 3 aylık bebeği kadının elinden alan temizlik işçisi Eşref Atalay, çocuğu daha sonra Kızılay'ın Kan Merkezindeki görevlilerine teslim etti. Belediye işçisi hem bebeği hem de kadını havuzdan çıkarttı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği ve kadını ambulansa bindirerek Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Polis gözetiminde tedavi edilen bebek daha sonra hastane çalışanları tarafından doyuruldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin hastanede tedavisinin süreceği aktarıldı.

ANNE BİPOLAR BOZUKLUĞU TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Gayri meşru olan bebeğini boğmak isteyen H.P'nin boğmaya çalıştığı 3 aylık bebeğini özel bir hastanede dünyaya getirdiği öne sürülürken, kadının Bibolar Bozukluğu rahatsızlığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de hastaneye gelerek bebek ve anne ile ilgili bilgi aldı. Hastanede bebeği tedavi gören anne ise polisler tarafından göz altına alındı.

"KADIN ELİNDEKİ BEBEĞİ SUYUN İÇİNE DALDIRDI"

Bebeği kurtaran Temizlik İşçisi Eşref Atalay olay anını anlatarak, "Kadın, elindeki bebeği havuza atmaya çalıştı. Sonra kadın, havuza girdi. Bebeği de suyun içine daldırdı. Ben olayı görür görmez kadının yanına koştum. Kadının elindeki bebeği aldım. Kadını da sudan çıkardım. Kadının aklı dengesi yerinde olmadığını hissettim. Kadın bana 'Bu bebek kimin diye' sordu. Ben de bebeği kadının elinden aldım. Bebeği daha sonra ambulansa koyarak anneyi çıkarttık" dedi.

"HAREKET HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ARKASINA GEÇTİ"

Görgü tanığı ayakkabı boyacısı Mustafa Adalı ise olayla ilgili olarak, kadının ilk olarak hareket halindeki minibüsün arkasına geçerek intihara teşebbüs edecekmiş gibi tavırlar içinde olduğunu ve sürücünün durumu fark ettiğini söyledi.

"SAĞLIK GÖREVLİLERİ BEBEĞE MÜDAHALE ETTİ"

Mustafa Adalı, "Kadın, bir süre parkta oturdu. Bebeğiyle daha sonra havuza doğru gitti. Sonra müşteriyle ilgilendiğim esnada kadın kucağındaki bebeği ile havuza girdi. Bebeği daha sonra belediye görevlisinin elinde gördüm. Sağlık görevlileri de bebeğe müdahale etti" ifadelerini kullandı.