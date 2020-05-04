Bebeğini rehin alan vicdansız baba adliyeye sevk edildi
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Bebeğini rehin alan vicdansız baba adliyeye sevk edildi

Bebeğini rehin alan vicdansız baba adliyeye sevk edildi
04.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:50

Antalya'da bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından ayağından vurularak yakalanan baba adliyeye çıkarıldı.

Antalya'da bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından ayağından vurularak yakalanan baba adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde E.Ş. (27) daha önce nikahsız birliktelik yaşadığı R.Ç.'den (19) olan 4 aylık çocuğunu görmek için R.Ç.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054. Sokak'taki evine geldi. R.Ç.'nin elinden bebeği zorla almaya çalışan E.Ş., vermek istemeyen genç kadını darp ettikten sonra bebeği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bebeğin boynuna bıçak dayayan E.Ş., polislerin bebeği bırakması uyarılarına 'Peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın' cevabını vererek Zübeyde Hanım Caddesi istikametine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Parkı'na kadar yürüyen şüphelinin etrafı polisler tarafından sarıldı. Polislerin teslim ol çağrısına bebeği kesme tehdidiyle cevap veren E.Ş., 'Siz istediniz bunu. Benden günah gitti' diyerek bebeğin boğazındaki bıçağı kesmek amacıyla hareket ettirdiği sırada bir polis memurunun 2 el ateş etmesi suretiyle ayağından vuruldu. Ayağından vurulan E.Ş. olduğu yere yığılırken, polis memurları bebeği herhangi bir zarar gelmeden kucağından aldı. 4 aylık bebek D.Ç. annesi R.Ç.'ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. E.Ş. tedavisinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi. E.Ş.'nin adliyeye bacağından vurulması sebebiyle aksayarak geldiği gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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