Bebeğini reddedip apar topar evlendi Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi

Birçok ünlü ismin avukatı olan Çağrı Ç, hamile kalan avukat sevgilisini terk etti. Genç kadın, ünlü avukatın bebeğe sahip çıkmasını isteyince, "Ben üreme damarlarımı dondurdum" yanıtını aldı. Mağdur kadın mahkemeye başvurarak 400 bin lira tazminat talep etti. Öte yandan Çağrı Ç, davası devam ederken başka bir kadınla apar topar dünya evine girdi. İstanbul Barosu avukatlarından Çağrı Ç, hamile kalan avukat sevgilisini terk etti. Genç kadın avukat, birçok ünlünün de avukatı olan Çağrı Ç'den bebeğe sahip çıkmasını isteyince, "Ben üreme damarlarımı dondurdum" yanıtıyla karşı karşıya kaldı. DNA testi ile bebeğin babasının avukat Çağrı Ç. olduğunun kanıtlanmasını isteyen genç anne, mahkemeye başvurarak 400 bin lira tazminat talep etti. Öte yandan Çağrı Ç'nin geçtiğimiz Haziran ayında başka bir kadınla apar topar evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin