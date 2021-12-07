Bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya 20 yıl hapis istemi

Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim'de 'Ecrin' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, yeni doğan bebeğe kötü davrandı. Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti. Bu dönemde WhatsApp durumunda 'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma' ve 'Aldık başa belayı' gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, kızı Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım'da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.

Olayın ardından polis, Serhat Oskan'ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklandı. Serhat Oskan hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Serhat Oskan, 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.