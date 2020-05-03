Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı, vurularak yakalandı
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Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı, vurularak yakalandı

Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı, vurularak yakalandı
03.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:45

Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı, vurularak yakalandı Polise "Peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın" dedi Polisler cani babayı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi Antalya'da eşini darp eden ve 4 aylık bebeğini kaçırarak boğazına bıçak dayayan saldırgan, polis ekipleri...

Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı, vurularak yakalandı

Polise "Peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın" dedi

Polisler cani babayı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi

ANTALYA - Antalya'da eşini darp eden ve 4 aylık bebeğini kaçırarak boğazına bıçak dayayan saldırgan, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Manavgat ilçesinde 4 aylık çocuğunun annesi R.Ç.'yi darp eden ve çocuğu alıp kaçan E.Ş.(27), Yunus Emre Parkı'nda polis tarafından kıstırıldı. Küçük çocuğun boğazına bıçağı dayayan E.Ş. polisin zamanında müdahale ederek tek atışta ayağından vurması sonucunda yaralı olarak ele geçirildi.

Polisin baştan sona dikkatli davranması sonucunda, 4 aylık bebek burnu bile kanamadan annesine teslim edildi.

Bebeği zorla almak istedi

Edinilen bilgiye göre, E.Ş., daha önce nikahsız birliktelik yaşadığı R.Ç.'den olan 4 aylık çocuğunu görmek amacıyla R.Ç.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokak'taki evin kapısına geldi. R.Ç.'nin elinden bebeği zorla almaya çalışan E.Ş., vermek istemeyen R.Ç.'yi darp ettikten sonra bebeği alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bebeğin boynuna bıçak dayayan E.Ş., polislerin bebeği bırakması yönündeki uyarılarına 'peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın' şeklinde cevap vererek Zübeyde Hanım Caddesi istikametine yürümeye başladı. Yunus Emre Parkına kadar yürüyen şüphelinin etrafı polisler tarafından sarıldı. Polislerin teslim ol çağrısına çocuğu kesme tehdidiyle cevap veren E.Ş., 'Siz istediniz bunu. Benden günah gitti' dedikten sonra bebeğin boğazındaki bıçağı kesmek amacıyla hareket ettirdiği sırada bir polis memurunun 2 el ateş etmesi suretiyle ayağından vuruldu.

Birçok sabıkası olduğu öğrenildi

Ayağından vurulan E.Ş. olduğu yere yığılırken, polis memurları hızlı bir şekilde bebeği herhangi bir zarar gelmeden kucağından aldı. 4 aylık bebek D.Ç., zarar gelmeden annesi R. Ç.'ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş., 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.Ş. tedavisinin ardından Manavgat Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı, vurularak yakalandı

Kaynak: İHA

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