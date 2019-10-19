Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası

Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası

Fransa'da 2 yaşındaki kızını iki yıl boyunca aracının bagajında sakladığı anlaşılan anne Rosa Maria Da Cruz'a mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi.

19.10.2019 16:33
Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası

Fransa'da 2 yaşındaki kızını iki yıl boyunca aracının bagajında sakladığı anlaşılan anne Rosa Maria da Cruz'a mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi.


Bebeğin tutulduğu bagajı bir süre sonra kurtçukların bastığı belirtilirken bugün 7 yaşında olan kız çocuğunun yaşadıklarından ötürü kalıcı olarak travmatize olduğu kaydediliyor. Doktorlar küçük çocuğun şu anki zeka kapasitesinin 2-3 yaşındaki bir çocukla aynı seviyede olduğunu ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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