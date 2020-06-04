Bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne ve anneanne kamerada
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Bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne ve anneanne kamerada

Bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne ve anneanne kamerada -Geri dönüşüm noktasına bırakılan çocuk koruma altına alındı Afyonkarahisar'da 3 günlük bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne İlkay Yıldırım'ın savcılıktaki ifadesinde çocuğun gayri meşru olduğu ve çevredekilerin...

04.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:06

Bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne ve anneanne kamerada

-Geri dönüşüm noktasına bırakılan çocuk koruma altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 3 günlük bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne İlkay Yıldırım'ın savcılıktaki ifadesinde çocuğun gayri meşru olduğu ve çevredekilerin tepkisinden çekindiği için bebeği terk ettiğini söylediği belirlendi. Bebeğin ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini geri döşüm kutularının olduğu yere bırakıp terk eden İlkay Yıldırım ve anneanne Ayşe Tosun tutuklanmıştı. Anne ve anneannenin savcılıktaki ifadelerinde Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi bir birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların vereceği tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim" dedikleri öğrenilirken Anne ve anneanne, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Öte yandan İlkay Yıldırım ile Ayşe Tosun, olay günü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, ara sokaktan önce Ayşe Tosun'un yürüyerek çıktığı, kısa süre sonra da İlkay Yıldırım'ın karnını tutarak Tosun'un peşinden gittiği görüldü.

Annenin ve anneannenin tutuklanmasının ardından Afyonkarahisar devlet hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım servisinde tedavi gören kız bebek ve İlkay Yıldırım'a ait bir çocuk daha Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Ne olmuştu;

İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirmişti. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İlkay Yıldırım ile anneannesi Ayşe Tosun olduğunu belirledi. Polis, İlkay Yıldırım ile Ayşe Tosun'u kısa sürede yakalayarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İlkay Yıldırım ile Ayşe Tosun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından daha sonra tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Bebeğini geri dönüşüm noktasına bırakan anne ve anneanne kamerada

Kaynak: İHA

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