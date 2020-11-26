Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
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Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

26.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:35
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

Sivas'ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.

Sivas'ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kan donduran olayda 35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olmuştu. Kadın, hastanede süren tedavisinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadın emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye çıkarıldı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Bebeğin babasıysa yapılan DNA testinin sonucuyla ortaya çıkacak.

(Demet Karakuş/İHA)

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Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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