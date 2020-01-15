Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi

15.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:01

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 6 buçuk aylık Mihriban bebeğin annesi Ceylan Gedik, hasta kızına tanı konulamadığını belirterek, "O kadar çaresizim ki elimden bir şey gelmiyor. Tüm doktorlara sesleniyorum; lütfen yardım edin" dedi.

Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde temizlik işleri görevlisi Atilla ve Ceylan Gedik çifti, tek çocukları olan 6 buçuk aylık Mihriban'ın iyileşebilmesi için çare arıyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Mihriban, 2 ay boyunca yoğun bakım kuvözünde kaldı. Bu sürede Mihriban'ın kalbinde doğuştan delik olduğu ve akciğerinin gelişmediği ihtimali üzerinde duruldu. Taburcu edilen Mihriban bebek, 5 buçuk aylıkken akciğerine mama kaçması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. Burnundan akciğerine hortum takılan Mihriban, böyle beslenmeye başlandı. Mihriban bebeğe normal yollardan yemek yedirilince akciğerine gittiği ayrıca solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. Aylardır Aydın, İzmir ve son olarak Denizli 'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin hastalığına doktorlar teşhis koyamadı. Mihriban bebeğin PAÜ yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor."ÇOK ÇARESİZ HİSSEDİYORUM"

Hasta bebeğinin iyileşmesini bekleyen gözü yaşlı anne Ceylan Gedik, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kızına tanı konulamadığını belirten Gedik, "Çocuğuma teşhis konulamıyor. Bekleyişimiz sürüyor. Bebeğimin tedavisi için yardım istiyorum. Bebeğimin ciğerlerinin gelişmediği, kalbinin delik olduğu söylendi. Mama yediği zaman burnundan geliyor. Öksürüyor tıkanıyor. Sürekli olarak ateşleniyor. Şuan yoğun bakımda yatıyor. Çocuğum kötü durumda. Ben bir anne olarak çok çaresiz hissediyorum. Bebeğime teşhis konulsun, yardım edilsin. Sadece bize yardım edebilecek bir doktor istiyoruz. Çocuğumun durumuyla ilgili tam bir bilgi verilsin. Çok üzülüyorum. Sürekli onu düşünüyorum. O kadar çaresizim elimden bir şey gelmiyor. Tüm doktorlara sesleniyorum; lütfen yardım edin" dedi.

Kaynak: DHA