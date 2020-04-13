Bebeğine süt bulamayan kadının yardımına zabıta koştu Pendik'de evde sütü biten Çilem Şahin isimli kadın 1,5 yaşındaki bebeğine süt veremeyince sosyal medyadan belediye ekiplerinden yardım istedi.

Pendik'de evde sütü biten Çilem Şahin isimli kadın 1,5 yaşındaki bebeğine süt veremeyince sosyal medyadan belediye ekiplerinden yardım istedi. Pendik Belediyesi zabıta memuru marketler kapalı olduğu için evinden süt alıp genç kadına götürdü. Bu hareket büyük alkış alırken, genç kadın zabıta görevlisine teşekkür etti.

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma sonrası yürekleri ısıtacak bir olay yaşandı. Çilem Şahin isimli kadın 1,5 yaşındaki Yaman adındaki bebeğine süt vermek istedi. Ancak evde sütün bitmesi ve marketlerin kapalı olması ile ne yapacağını şaşırdı. Genç kadın sosyal medyadan yardım istedi. Bunun üzerine Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Marketler ve bakkallar kapalı olunca Pendik Belediyesi Zabıta memuru Köksal Ayan evine gitti. Kendi evinden aldığı sütü hemen kadına yetiştirdi. Bu hareket büyük alkış alırken, Çilem Şahin bu durumu sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar Pendik Belediyesi Zabıta memurunun bu hareketinden dolayı tebrik ederken, genç kadın da zabıta memuruna teşekkür etti. Çilem Şahin, " Sütüm bitmişti. Sosyal medyadan yardım istedim. Bana dönüş yapıldı Pendik Belediyesi ekiplerinden. Marketler kapalı olduğu için zabıta memuru evinden aldı getirdi. Parasını vermek istedim. Parasını da almadı. Belediyeye ve zabıta memuruna çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA