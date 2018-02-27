Bebeğine Sigara İçirip Fotoğrafını İnternete Koyan Cani Baba Tutuklandı
Endonezya'da yaşayan 36 yaşındaki baba, yaşı ve adı açıklanmayan bebeğinin ağzına sigara verip fotoğrafını internete yükleyince tutuklandı.
Endonezya'nın Madura Adası'nın batısındaki Bangkalan Regency'de yaşayan adam, bebeğine sigara içirip fotoğrafını internete yükledi. 36 yaşındaki Muzammil adlı baba tutuklandı.
BABA TUTUKLANDI
Bangkalan Polis sözcüsü Bidarudin, "Bebek, kendi çocuğu olsa bile, sigarayı bebeğin ağzına koyduğumuz için babayı gözaltına altına aldık." açıklaması yaptı. Babanın 6 ay hapis cezası alması beklenirken fotoğrafı çeken 18 yaşındaki anne de davaya dahil edildi.
6 AY HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR
Yerel basında, çocukları sigara içmeye teşvik etmek için Endonezya yasalarında kesin bir suçlamanın olmadığını belirtildi. Ancak Muzammil'in Çocuk Koruma Yasası uyarınca altı ay hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.
YORUMLAR (18)
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Çağın vebası ve belası tütündür.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne salak insanlar varCevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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görün tütün tüketicileriCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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ne fark eder çocuğunun yaninda sigara içen aileden hiç bir farki yok bu görüntünün ha ağzina vermişsin ha yaninda içmişsinCevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Bu bence guines kitabına girer diye yapmıştır babası maşallah ne güzel de içiyor karataCevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır