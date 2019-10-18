Bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasına müebbet hapis istemi

18.10.2019 17:10

Antalya'da bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakkında "Yakın akrabayı canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi tuvaletinde 14 Ocak'ta doğurduğu bebeği çöp kovasına atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık H.A. hakkında hazırlanan iddianame Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan Antalya Adli Tıp Kurumu raporunda H.A'nın canlı olarak dünyaya getirdiği bebeğin çöp kovasına atılması nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Sanık H.A, 17 yaşındayken yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA